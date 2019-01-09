18 вагонов сошли с рельс в Абдулино

На 1360 километре ЖД станции Абдулино, перегон Сарай-Гир произошел сход с рельс восемнадцати поездов. Это произошло 9 января около 9 часов утра. По предварительной информации никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На место происшествия выехала оперативная группа регионального ГУ МЧС России во главе генерал-майора Александра Зенова. Также к месту ЧП выехал Глава Оренбуржья Юрий Берг.

Внимание! Из-за происшествия на железной дороге возможна задержка пассажирских поездов: №101 Нижневартовск — Пенза, №103 Уфа — Саратов, №57 Иркутск — Кисловодск.

ФОТО С МЕСТА СХОДА ВАГОНОВ