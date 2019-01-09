Утром, 9 января, произошел сход вагонов товарного поезда №2482. Произошло это на перегоне «Абдулино — Сарай-Гир». По уточненным данным произошел сход 17 вагонов с рудой, 14 вагонов опрокинулись. Ранее МЧС сообщал о 18 вагонах.

Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Также работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственный комитет опубликовал первые кадры с места происшествия.

Позже видео опубликовало МЧС.