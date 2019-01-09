В соответствии с распоряжением управления образования администрации № 971 от 25.12.2015 «Об обеспечении безопасности жизнедеятельности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в зимний период учебного года» руководителям муниципальных образовательных организаций рекомендовано отменить учебные занятия в морозные дни в общеобразовательных организациях города при следующих температурах:

для учащихся 1 — 4 классов – при температуре: –25ºС и ниже;

для учащихся 5 — 9 классов – при температуре: –28ºС и ниже;

для учащихся 10 — 11 классов – при температуре: –30ºС и ниже.

Кроме того, рекомендовано предусмотреть в общеобразовательных организациях работу разновозрастных групп учащихся в случае явки детей в морозные дни, а также сократить длительность учебных занятий и перемен, обеспечить сопровождение детей от общеобразовательной организации до дома силами учителей и родителей в случае штормового предупреждения (порывы ветра свыше 25 м/с).

С распоряжением управления образования администрации № 971 от 25.12.2015 «Об обеспечении безопасности жизнедеятельности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в зимний период учебного года» можно ознакомиться на информационных стендах общеобразовательных организаций, школьных сайтах.