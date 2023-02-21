Руководители УК «Уральская Сталь» и НИТУ МИСИС обсудили расширение сотрудничества в области подготовки кадров и разработки новых видов инновационной продукции

Генеральный директор Управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин и исполнительный директор Андрей Просяник посетили лаборатории и учебные корпуса Университета науки и технологий МИСИС и встретились с ректором вуза Алевтиной Черниковой.

Делегация Управляющей компании «Уральская Сталь» во главе с Денисом Сафиным ознакомилась с работой лабораторий «Сверхпроводящие материалы», «Гибридные наноструктурные материалы» и «Биомедицинские наноматериалы» и побывала в Центре прототипирования высокой сложности «Кинетика». Как рассказал руководитель Центра Владимир Пирожков, современная технологическая база и компетенции коллектива позволяют реализовать образовательные программы и курсы дополнительного профессионального образования, а также научно-исследовательские проекты в интересах широкого спектра отраслей отечественной промышленности.

В ходе встречи с ректором Университета Алевтиной Черниковой обсуждались перспективы расширения направлений сотрудничества металлургического холдинга, в который входит комбинат Уральская Сталь и Загорский трубный завод с ведущим металлургическим вузом страны. Также обсуждалась реализация совместных научно-исследовательских проектов, направленных на внедрение инноваций в производственные процессы и совместная работа над созданием новых видов продукции чёрной металлургии.

12 мая 2022 года Загорский трубный подписал многостороннее соглашение в рамках программы «Профессионалитет». Участниками соглашения стали 25 образовательных учреждений и предприятий реального сектора экономики, выступивших в качестве гарантов трудоустройства выпускников. А 14 октября 2022 года между УК «Уральская Сталь» и НИТУ МИСИС было подписано соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров, профориентации молодежи, повышения качества образования с учетом актуальных потребностей производства, развития студенческой научно-исследовательской деятельности.

«В регионе присутствия нашего металлургического комбината, в Новотроицке, с 1992 года работает базовое высшее учебное заведение Уральской Стали — Новотроицкий филиал МИСИС. Второе наше предприятие, Загорский трубный завод расположено в Московской области, и мы охотно принимаем на работу выпускников московского вуза. Для нашего металлургического холдинга НИТУ МИСИС – один из основных источников пополнения инженерно-технического состава на производствах и за годы совместной работы у нас сложились прочные партнерские взаимоотношения. Сегодня на производственных площадках наших предприятий мы реализуем несколько инвестиционных программ, направленных, в том числе, на расширение сортамента выпускаемой продукции и я надеюсь, что мы увидим грамотных молодых специалистов — выпускников МИСИС на наших проектах», – отметил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Университет науки и технологий МИСИС совместно с АО «Уральская Сталь» – одним из ключевых партнеров университета – на протяжении многих лет успешно реализуют проекты, направленные на формирование и подготовку кадрового резерва для промышленности Оренбургской области. При поддержке «Уральской стали» НИТУ МИСИС разрабатывает образовательные программы, отвечающие актуальным запросам работодателей, позволяющие выпускникам овладеть необходимыми знаниями, навыками, компетенциями для работы в ведущих горно-металлургических компаниях. Выпускники Новотроицкого филиала университета успешно работают на предприятиях «Уральской Стали», в том числе на руководящих позициях. Обучающиеся Университета МИСИС на регулярной основе проходят практики и стажировки в компании, ученые и сотрудники вуза принимают участие в реализации совместных НИОКР, решают реальные производственные задачи, связанные с цифровизацией производства, повышением его энергоэффективности, развитием бизнес-систем. Уверена, что расширение сотрудничества НИТУ МИСИС с АО «Уральская Сталь» в образовательной и научно-исследовательской сферах позволит университету способствовать развитию реального сектора экономики Урала и Сибири», – подчеркнула ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Справка:

Управляющая компания «Уральская Сталь» сформирована для управления активами, вошедшими в 2022 году в состав единого металлургического холдинга (Загорский трубный завод и комбинат Уральская Сталь).

АО «Загорский трубный завод» введен в эксплуатацию в 2016 году и является самым современным заводом России по выпуску труб большого диаметра. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530-2520 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100. Мощности предприятия позволяют выпускать более 700 тысяч тонн труб в год. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора.

АО «Уральская Сталь» (ранее — Орско-Халиловский металлургический комбинат) — лидер в производстве мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Уральская Сталь является металлургическим предприятием полного цикла и включает: коксохимическое и доменное производство, электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), листопрокатный цех со станом 2800 и термообработкой, специализированное предприятие полного цикла переработки металлолома.

Университет науки и технологий МИСИС – ведущий вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Опираясь на вековые традиции признанных в России и мире научных школ, современные образовательные технологии, университет ставит перед собой задачу внести максимальный вклад в развитие экономики за счет прорывных разработок и качественной подготовки специалистов. В научно-исследовательской деятельности Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как материаловедение, металлургия, горное дело, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии.

В вузе действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира, в его состав входит 8 институтов и 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 22 000 обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран.