Лучшие в Оренбуржье сварщики работают на Уральской Стали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) гордиться своими электрогазосварщиками. На XIX областном конкурсе профмастерства они заняли лидирующие места.

В номинации «Лучший сварщик строительных конструкций» победу одержал электрогазосварщик 6 разряда Анатолий Ушенин. Алексей Андреев в этом году стал лучшим в номинации «Механизированная сварка». Марат Абдулин награждён благодарственным письмом «За высокий профессионализм» и стал победителем творческого ArtКонкурса. Дипломом участника отмечен новичок региональных соревнований Сергей Васильев.

На предприятии гордятся своими золотыми кадрами и уверены, наличие в коллективе высококвалифицированных специалистов – залог безупречного качества продукции бренда «Уральская Сталь».

Наличие в коллективе высококвалифицированных кадров – залог качества продукции и эффективности предприятия. Комбинат гордится сотрудниками, которые успешно представляют его на региональных и федеральных конкурсах профмастерства.

Справочно:

Конкурс организован Правительством Оренбургской области, региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей, Федерация профсоюзов Оренбуржья. Традиционно проводится в рамках областного Дня сварщика на базе Оренбургского государственного колледжа. В ходе трехдневных соревнований конкурсанты проходят проверку теоретических знаний и качественного выполнения практических заданий, участвуют в семинаре по повышению квалификации, знакомятся с новинками современного спецоборудования и материалами в рамках мастер-класса, посещают передовые предприятия областного центра.

В этом году за призовые места и статус «Лучший сварщик Оренбургской области – 2023» в 5 номинациях боролись 50 лучших специалистов региона, прошедших отбор на своих предприятиях.