На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) центральная лаборатория комбината (ЦЛК) отмечает 65 лет со дня основания. Сегодня здесь трудятся более сотни высококлассных сотрудников.

По случаю юбилея состоялась торжественная программа с награждением лучших работников и ветеранов ЦЛК. В различных номинациях отмечены около ста человек.

Инженеры-технологи и лаборанты 14-ти лабораторий ЦЛК анализируют параметры агломерата, кокса, чугуна, стали, проката и газов кислородно-компрессорного цеха. Они не только контролируют качество сырья и получаемой продукции, но и исследуют образцы некондиционной продукции, чтобы понимать, где нужно изменить технологию. Специалисты также заняты поиском новых технологий, чтобы совершенствовать процесс производства, занимаются разработкой новых видов продукции и проверкой их потребительских качеств. Такая разноплановая работа ведется круглосуточно.

Центральная лаборатория Уральской Стали отмечает юбилей 1 из 3

Лаборатория сертифицирована для проведения уникальных измерений, что позволяет не только соответствовать потребностям предприятия, но и оказывать помощь другим организациям. На востоке региона ЦЛК является единственной многофункциональной сертифицированной лабораторией. Однако, нужды комбината в приоритете.

Сегодня ЦЛК Уральской Стали, благодаря оснащению новым оборудованием, представляет высокотехнологичный исследовательский комплекс и является самой передовой лабораторией металлургического производства в области. Из последнего: поставлены высокоточные электронные весы, маятниковые копры, прессы, анализаторы, рентгеновские спектрометры, автоматические фрезерные и плоскошлифовальные станки, разрывные машины. Ведь центральная лаборатория комбината – это одно из главных звеньев в цепочке качества, которое помогает укреплять позиции Уральской Стали на рынке высококачественных марок стали.