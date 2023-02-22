Личный пример металлургов Уральской Стали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) совместно с управлением образования Новотроицка реализует в 11 подшефных школах программу наставничества. В рамках объявленного президентом РФ Года наставника до конца года запланировано ежемесячно проводить профориентационные встречи со старшеклассниками.

Несколько лет Уральская Сталь оказывает шефскую помощь новотроицким школам. Каждую зиму привозит смесь для посыпки дорог. К новому году учебные заведения получили сертификаты на 50 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования. Однако, суть шефской программы наставничества не только в том, чтобы помогать школам в решении хозяйственных вопросов или приобретении учебного оборудования. Её цель — привить школьникам интерес к профессиям металлургической отрасли, ближе познакомить их с производством, помочь определиться с профессией. Для этого металлурги посещают классные часы, на которых рассказывают о тонкостях различных специальностей.

Первая в этом году из намеченных встреч состоялась в школе №6. Своими знаниями о металлургии и любовью к любимому делу с ребятами поделились доменщики. Начальник производственно-технического отдела доменного цеха Виктор Грицай рассказал, что еще в детстве побывал в доменном цехе комбината и был заворожён красотой расплавленного чугуна, масштабом предприятия, упорством и ответственностью металлургов. После школы окончил базовое учебное заведение и вот уже более 20 лет увлечен любимым делом. Он пожелал ребятам воспользоваться возможностями, которые предлагает система профессионального образования и Уральская Сталь и в рамках федеральной программы «Профессионалитет» в короткие сроки получить по-настоящему востребованные профессии, прийти на комбинат и построить карьеру.