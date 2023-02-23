Ильдар Искаков поздравил оренбуржцев с Днём защитника Отечества

Уважаемые оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Мужество, патриотизм, служение стране всегда были истинными ценностями нашего народа. Мы бережно храним в памяти подвиги героев, отстоявших независимость государства. С благодарностью относимся ко всем, кто в наши дни защищает национальные интересы Отчизны. Возлагаем надежды на молодёжь — наше будущее и надёжную опору.

Наш регион всегда был активным участником обеспечения высокого уровня боевой готовности и развития Вооруженных сил и военно-морского флота России. Будем и впредь делать всё возможное для укрепления оборонного потенциала страны! Желаю всем мира, стабильности и благополучия!

Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков