Череда проверок оренбургских чиновников высшего ранга продолжается. Накануне прошли обыски на рабочем месте и домах министра образования Вячеслава Лабузова.

Сегодня, 1 ноября областная прокуратура проверила исполняющего обязанности главы Администрации города Оренбурга Сергея Николаева.

Более подробной информации о ходе и результатах проверки получить пока не удалось.

Тем временем, бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов продолжает находиться в СИЗО. Во время пребывания его в должности градоначальника, Сергей Николаев занимал должность первого заместителя главы города.