Оренбуржье получит 36 миллионов рублей Президентских грантов на развитие

31 октября под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества. Участники заседания подвели итоги и определили победителей второго конкурса президентских грантов 2018 года.

По результатам двух конкурсов регионы Приволжского федерального округа получили рекордную, по сравнению с предыдущими годами, сумму грантов — 1 млрд 52 млн рублей. Отметим, что в 2017 году победителям двух конкурсов президентских грантов из ПФО было направлено 864 млн рублей, а в 2016 году – 422 млн рублей.

Самыми активными в борьбе за гранты показали себя некоммерческие организации Татарстана, на развитие своих проектов из Фонда президентских грантов регион получил 174 млн рублей. В Пермский край по итогам 2018 года будет направленно 157 млн рублей, стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом объем финансирования проектов в Прикамье увеличился на 57 млн рублей. На развитие гражданского общества в Самарской области по итогам двух конкурсов выделено 137 млн рублей.

По итогам двух конкурсов некоммерческие организации Оренбургской области получили поддержку по 31 проекту на общую сумму 36 млн рублей, в прошлом году – 28 проектов на сумму 33 млн рублей.

В этом году по системе президентских грантов меньше средств, чем в 2017 г., получат только Чувашская Республика и Ульяновская область, в остальных двенадцати регионах округа по итогам года отмечается рост объемов финансирования.

В целом количество проектов, получивших президентские гранты в 2018 году, по сравнению с прошлым годом выросло с 568 до 721.

Полномочный представитель Президента РФ ПФО Игорь Комаров поздравил победителей конкурса из регионов Приволжского федерального округа и отметил не только количественный, но и качественный рост проектов некоммерческих организаций.

— Результаты конкурса говорят о том, что институты гражданского общества в Приволжском федеральном округе продолжают системно и активно развиваться. Благодаря своей эффективной работе на благо развития регионов некоммерческие организации ПФО заслужили одобрение Президента, и я хочу искренне их с этим поздравить. Увеличение количества поддержанных заявок и их финансирования, несомненно, говорит о повышении качества проектов. Хочется верить, что год от года эти показатели будут только увеличиваться, а значит, в округе с каждым годом будет больше важных и нужных инициатив, которые будут приносить реальную пользу людям, — отметил Игорь Комаров.