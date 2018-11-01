1 ноября, губернатор Оренбургской области принял участие в торжественном открытии детского сада в селе Русскоигнашкино Грачевского района.

На мероприятии также присутствовали министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, депутат Законодательного Собрания Сергей Салмин, глава Грачевского района Олег Свиридов, представители районной администрации и СМИ, жители села. С праздником сельчан поздравил губернатор Юрий Берг.

— Сегодня в селе Русскоигнашкино долгожданное событие. После трёх лет капитального ремонта открывается местный детский сад. Точнее, дошкольное отделение местной средней школы – сейчас это единая образовательная структура. За 40 лет эксплуатации назрела необходимость в большом ремонте. Усилиями области, района и сельсовета эта работа завершена. Спасибо строителям, которые провели большую работу, — сказал глава региона.

Реконструкция здания началась в 2015 году. В целом на строительные и отделочные работы было направлено около 33 млн рублей, из них 30 млн составили средства из областного бюджета.

Сегодня в детский сад ходят 46 маленьких жителей Русскоигнашкино от трёх до семи лет.

— Доступность дошкольного образования — это один из самых первых и важных вопросов, который ставит Президент России Владимир Владимирович Путин на встречах с главами регионов. Это лучше всего говорит о том внимании, которое уделяет государство нашему будущему — детям. В Оренбуржье за последние восемь лет создано более 26 тысяч мест для дошкольников, обеспечены образовательными услугами все дети от 3 до 7 лет и 96% детей до 3 лет. И совершенствование системы дошкольного образования продолжается. Начиная с 2010 года, в 27 муниципальных образованиях области построено 33 детских сада на 3,5 тысячи мест. На это направлено около 2,5 млрд рублей. Капитально отремонтирован 341 детсад — половина от общего количества дошкольных образовательных организаций области. На эти цели направлено более 3 млрд рублей, — подчеркнул губернатор Юрий Берг.

! По федеральному проекту «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» в течение ближайших двух лет в 5 муниципальных образованиях области планируется ввести в строй 17 объектов дошуольного образования на 1270 мест.

В декабре этого года для детей ясельного возраста будут введены в строй три объекта: два в Оренбурге на 300 мест каждый, один в поселке Тоцкое Второе на 75 мест.