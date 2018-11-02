Суд поставил точку в деле подростка устроившего смертельное ДТП

1 ноября Оренбургским областным судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего орчанина, который 10 июня 2018 года, управляя не принадлежащим ему автомобилем «ВАЗ», не имея водительского удостоверения, на пешеходном переходе не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, следствием которого явилось причинение по неосторожности смерти гражданина.

Приговором Ленинского районного суда г. Орска от 28 августа 2018 года последний был осужден к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Не согласившись с указанным приговором, осужденным и его защитниками были поданы апелляционные жалобы, в которых они просили приговор суда изменить, назначив несовершеннолетнему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Апелляционным постановлением Оренбургского областного суда приговор Ленинского районного суда г. Орска от 28 августа 2018 года оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.