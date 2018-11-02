Адамовский районный суд отменил запрет эксплуатации помещения магазина «Универмаг» Адамовского районного потребительского общества, расположенного в поселке Адамовка, в связи с исполнением решения суда и устранением выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Адамовского районного суда.

Напомним, в июне текущего года в ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что здание магазина «Универмаг», являющееся объектом с массовым пребыванием граждан, функционирует с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения иска и исполнения решения суда определением судьи был наложен запрет эксплуатации помещения магазина «Универмаг».

Решением Адамовского районного суда Оренбургской области от 4 июня 2018 года было постановлено запретить Адамовскому районному потребительскому обществу эксплуатацию здания магазина «Универмаг» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Таким образом, указанным решением суда меры по обеспечению иска, принятые в ходе рассмотрения дела, были сохранены до устранения перечисленных нарушений.

25 октября 2018 года Адамовское районное потребительское общество обратилось в суд с заявлением, в котором указало, что все выявленные нарушения требований пожарной безопасности были устранены, решение суда исполнено в полном объёме, в связи с этим просило суд отменить меры по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации помещения магазина.

Рассмотрев данное заявление, суд установил, что обстоятельства, послужившие основанием для обеспечения иска, отпали, поскольку Адамовское районное потребительское общество исполнило решение суда, устранив выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

В связи с этим определением Адамовского районного суда Оренбургской области от 31 октября 2018 года меры по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации помещения магазина «Универмаг» постановлено отменить.