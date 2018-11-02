23 авторских проекта студентов Оренбургского госуниверситета и его филиалов из более ста представленных заняли призовые места в XIII областном конкурсе «Моя страна — моя Россия».

30 октября в Колонном зале Дома Советов наградили победителей проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов.

К участию принимались работы всех желающих оренбуржцев в возрасте от 14 до 30 лет.

Поздравить авторов перспективных идей и вручить грамоты и памятные подарки пришли председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев, председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Оренбургской области, руководитель оргкомитета областного этапа конкурса «Моя страна – моя Россия» Геннадий Аверьянов, и. о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун.

— Приятно наблюдать за такой талантливой молодежью. На этой торжественной церемонии собрались люди, которые работают на благо Оренбургской области, – обратился к участникам мероприятия глава регионального парламента Сергей Грачев. — Проекты рассчитаны на решение конкретных проблем территорий нашего края. В них видна ваша личная заинтересованность в развитии страны и стремление улучшить качество жизни.

Студентка Института менеджмента ОГУ Юлия Варфоломеева – одна из девяти представителей Оренбургского госуниверситета, занявших на конкурсе первое место. В номинации «Моя страна» она предложила создать военно-патриотический лагерь «Казачок» для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей социального риска. На его базе подростки смогут заниматься военно-прикладными и техническими видами спорта, ознакомятся с историей и особенностями уклада жизни оренбургского казачества, обучатся верховой езде и многому другому.

Разделил первенство с ней студент Бузулукского колледжа промышленности и транспорта (филиала) ОГУ Илья Румянцев, разработавший туристический маршрут по историко-патриотическим местам города Бузулука.

Еще одна студентка Института менеджмента ОГУ Кристина Блинова победила в номинации «Транспорт. Пути сообщения моей страны», предложив установить валидаторы (устройство по считыванию карт) на поручнях возле входа в городской пассажирский транспорт для оплаты проезда.

Отдельным направлением конкурса стали проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области. И здесь студенты ОГУ отличились: их работы были удостоены шести первых, шести вторых и двух третьих мест в разных номинациях. Студент Института менеджмента ОГУ Эльдар Габдульманов представил на суд экспертного жюри проект в номинации по развитию спортивного (экстремального) туризма в Оренбуржье, написанный в соавторстве с братом-школьником Родионом. Они провели анализ туристических ресурсов Первомайского района Оренбургской области, на основе которого выделили наиболее перспективные зоны развития туризма, затем составили комплекс мероприятий, среди которых – создание базы отдыха «Сосновый берег» в их родном селе Мирошкино.

Призовые места в конкурсе также заняли представители юридического факультета ОГУ.

— В конкурсе «Моя страна – моя Россия» мы участвуем уже не в первый раз. Многие проекты – результат курсовых работ, какие-то созданы по собственной инициативе, — поделилась секретом успеха студентов заместитель директора Института менеджмента Ирина Полякова. – Важно не только уметь получать и накапливать знания, но и применять их со студенческой скамьи.