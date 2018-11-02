Полная программа «Ночь искусств» в Оренбурге (6+)

4 ноября в Оренбурге будет проходить VI Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Девиз ежегодного масштабного события: «Искусство объединяет».

ПРОГРАММА НОЧЬ ИСКУССТВ 2018

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека

15:00-17:00 «Я-Талант». Концертная программа (выступления детей-читателей библиотеки)

Областная библиотека им. Н.К. Крупской

18:00 — Открытие Ночи искусств. Фотозона театра «Solaris» – Фойе нового здания.

18:00 –Квест-лабиринт «Слово служит искусству». Ярмарка-продажа изделий ручной работы – Каталожный зал. Новое здание

18:00 – Игра-викторина «Литературное облако». Интерактивная карта «Литературные имена». Ярмарка-продажа изделий ручной работы.Творческая мастерская по технике валяния «Шептунки» – Электронный зал. Новое здание

18:00 – Презентация книжной выставки «Светские рауты» (по литературе ХIХ в.). Интеллектуальная игра «Книжный Эверест».Мастер-класс «Искусство бумажной пластики». Выставка «От Руси к России: история в книгах». Игровая площадка «Собери картину» (пазлы.) Викторина «Знатокам искусства». Книжная выставка «Искусство в камне: архитектурная летопись Оренбурга». Викторина «Архитектурный Оренбург: узнай в старинном новое». Книжная выставка «Мастерами славится земля: декоративно-прикладное искусство».Игра «Кинофан». Творческая мастерская «Краски осени»: картины из осенних листьев – Новый читальный зал

18:00 – Настольные игры от клуба «ИГРОТЕЙ». Концерт «Музыка нас связала…».– Конференц-зал.Новое здание

18:00 – Детский уголок от студии «Шалунишки» – Голубой зал. Старое здание

18:00 – «Искусство читать»: мастер-класс от школы скорочтения IQ 007– Голубой зал. Старое здание

18:15 — Подведение итогов конкурса «Лидер чтения» и награждение победителей. «Чарующие звуки музыки»: выступление мультиинструменталиста Александра Чараева.Выставка «Загадочная Япония: культура и искусство.Мастер-класс «Искусство чиогами».Пазлы «Города мира». Выставка-викторина «Шедевры мировой живописи». Выставка «Журнальный круиз по искусству». Викторина «Знаете ли вы актёров театра и кино» – Литературный музей. Новое здание

18:15 — Творческая встреча с оренбургскими писателями-фантастами – Литературный музей. Старое здание

19:00 — Мастер-класс игры на музыкальных инструментах.Творческая мастерская «Три Толстых»: коллаж писателей своими руками – Литературный музей. Новое здание

19:00 – Мастер-класс «Шерстяная акварель». Мастер-класс по цианотипии – 1-й этаж старого здания

19:00 – «В мире красок»: мастер-класс по рисованию. Выставка «Шедевры мировой живописи» — 2-й этаж старого здания (отдел искусств)

20:00 – Мастер-класс по сценическому мастерству от театра «SOLARIS». Запись на мастер-класс в фойе в фотозоне театра – Литературный музей. Старое здание

Областная библиотека для слепых

14:00

Незрячие в искусстве – познавательный час

Просмотр фильма с тифло комментариями

«Певец родного слова» – литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею И.С. Тургенева

«Иван Тургенев: писатель на все времена» – книжная выставка

«Угадай песню» – музыкальная викторина

«Город мастеров»– вытсавка декоративно-прикладного искусства

«осень в моем сердце» – рисуют незрячие

Мастер-класс письма и чтения по Брайлю

Центральная библиотека для молодежи

18:00 – Встреча с преподавателем школы искусств Людмилой Ильченковой: картины, стихи, романсы

18:20 – Киноассорти «По Тургеневским страницам»: викторина по фрагментам экранизации произведений И.С. Тургенева

18:35 – Встреча с молодыми поэтами

В течение всего вечере:мастер-класс по изготовлению закладок; информационные выставки-викторины «Художественные сокровища русской живописи», «Тургенев: искусство слова».

Оренбургский областной художественный колледж

Весь день работает выставка творческих работ студентов и преподавателей «Покров день».

Оренбургский областной колледж культуры и искусств

День открытых дверей

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

18:00 – Открытие акции. «Читаем А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». Фрагмент спектакля школы искусств им. А.С. Пушкина– Гербовый зал

18:00 – Творческая мастерская по росписи авторской глиняной игрушки – Отдел природы

19:00 – Играет народный ансамбль «Игрицы» – Гербовый зал

19:00 – Творческая мастерская по изготовлению музейного сувенира – Жёлтая гостиная

19:00 – Золотая кладовая – Золотая кладовая

19:30 – Квест «Магия зеркал» – Экспозиции музея

20:00 – Играет народный ансамбль «Игрицы» – Гербовый зал

20:00 – Золотая кладовая – Золотая кладовая

20:30 – Интерактивная экскурсия «Душистый чай струится…» – Выставочный зал

20:30 – «И пробуждается поэзия во имя…» Встреча с поэтами – Аксаковская гостиная

21:00 – Квест «Магия зеркал» – Экспозиции музея

21:00 – Творческая мастерская по росписи авторской глиняной игрушки – Отдел природы

21:00 – Творческая мастерская по изготовлению музейного сувенира – Жёлтая гостиная

21:00 – Золотая кладовая – Золотая кладовая

22:00 – Творческая мастерская по изготовлению музейного сувенира – Жёлтая гостиная

22:00 – Золотая кладовая – Золотая кладовая

Работают выставки: «У самовара я и мои друзья»; «Магия зеркал»; «Бабочки пушкинского детства»; «Герой России _ Александр Прохоренко».

Вниманию посетителей – викторина «Тайны музейных экспонатов», фотозона «В Барском доме с С.Т. Аксаковым»

Оренбургский областной музей изобразительных искусств

(пер. Каширина, 29)

18:00 -– Выступление учащихся музыкальной школы П.И. Чайковского и народного ансамбля педагогов – зал Лукиана Попова

18:00 -– Работа выставки «Куклы и праздники Японии – 2-этаж, зал декоративно-прикладного искусства

18:00 – Работа выставки «Анри Матисс. Взгляд» – 1 этаж, зал 80-х годов

18:00 – Фотозона с матрёшкой и масками 2 этаж,зщал 20-30-х годов

18:00 – Мастер-класс рисования шоколадом (200 руб.)

18:00 – Мастер-класс «Salt-art» (200 рублей) – 2 этаж, зал 50-х годов

19: 00 – Лекция доктора искусствоведения, художника И.В. Смекалова из цикла «Оренбург. Авангардисты и академисты» – зал Лукиана Попова

19:00 – Мастер-класс рисования шоколадом – (200 руб.)

20:00 – Выступление группы «СамИздат» – зал Лукиана Попова

20:00 – Мастер-класс рисования шоколадом (200 руб.)

20:00 – Мастер-класс «Аромамагия живописи в музее ИЗО» (200 рублей) – 2 этаж, зал 50-х годов

21:00 – Показ мультфильма «Сказка об оренбургской козе и пуховом платке»– зал Лукиана Попов

20:30 – Этническая японская живая музыка, Александр Чараев.

Выставочный зал (ул. Володарского, 13)

18:00 – Работа международной выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства «Образы изменчивых фантазий» и экскурсии.

18:00 — Встреча зрителей с заслуженным художником РФ, куратором выставки Васильченко Аллой Александровной.

18:00 – Мастер-класс по лепке из солёного теста Голубевой Натальи Владимировны (100 рублей)

18:00 – Концерт ансамбля «Преображение», художественный руководитель — Вячеслав Голубев

Галерея «Оренбургский пуховый платок» (ул. Володарского, 13)

18:00– Работа выставки «Древние традиции с молодыми лицами», экскурсии.

18:00 – Мастер-классы:

изготовление глиняной козочки (150 рублей)

изготовление оренбургского сувенира (200 рублей)

18:00 — Показ нового мультфильма «Сказка об оренбургской козочке и пуховом платке».

20:00 – Показ фильмов о празднике «Дни оренбургского пухового платка», документальных фильмов об оренбургском пуховязальном промысле.

Оренбургский областной драматический театр им. М. Горького

11:00,17:00 – Гастроли Душанбинского русского драматического театра им. Вл. Маяковского (вход по билетам)

20:00 — концерт «Хорошее настроение» (12+) с участием артистов Сергея Тыщенко, Максима Меденюка, Ольги Бересток, Юлии Ковальчук и директора театра Павла Церемпилова – Голубой зал

20:00 — мастер-класс преподавателя по сценической речи Екатерины Бочаровой (12+) – Малый зал

21:00 – мастер-класс по актерской пластике под руководством артиста театра Романа Ефимова (12+) – Малый зал

С 19:00 по 22:00 в фойе театра работает «Театральный салон»

Оренбургский государственный областной театр кукол

11:00-20:00 – Выставка декораций, фотозоны

11:00, 13:00 – Спектакль «Царевна длягушка» (по билетам)

17:00, 18:00; 19:00 – Театрализованные экскурсии по закулисью

17:30; 18:30; 19:30 – Открытая репетиция спектакля «Три поросёнка»

Оренбургский государственный театр музыкальной комедии

18:00 – Мюзикл «Джейн Эйр»

20:00 – «И пусть не гаснет рампы свет…» (встреча со зрителями, автографсессия, фотосессия, викторина), (фойе 2 этажа)

Оренбургский государственный татарский театр им. М. Файзи

19:00– Спектакль «Ак калфак»

20:00 – Выставка о героях спектакля Мусы Джалиля

Оренбургская областная филармония

20:00 – Концерт ансамбля старинной и современной музыки «Дивертисмент» с программой «Музыкальный калейдоскоп» – (малый зал)

20:00 – Открытая репетиция Оренбургского государственного академического русского народного хора – большой концертный зал

Кинотеатр «Сокол»

13:00, 14:00 — Специальные бесплатный показ для детей анимационного сериала «Колобанга». Проект Орской анимационной студии.

Областной дом литераторов им. С.Т. Аксакова

19:00 – Литературный вечер-презентация «Искусство слова»