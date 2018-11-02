2 ноября, в Оренбурге на четырех площадках оренбургских вузов прошел Большой этнографический диктант. Диктант проводится по всей России, и Оренбуржье третий год является его участником.

В Оренбургском педагогическом университете вместе с преподавателями, студентами и всеми желающими диктант писал первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области Сергей Балыкин.

Перед началом мероприятия Сергей Балыкин и ректор ОГПУ Светлана Алешина осмотрели выставку национальных блюд, подготовленную студентами вуза.

– Большой этнографический диктант традиционно проводится в нашей стране в преддверии Дня народного единства. Оренбуржье – один из регионов, где сплав культур, народов, традиций, обычаев и верований проявляется особенно ярко. На нашей земле вместе сотни лет живут оренбуржцы 126 национальностей. Наши ценности – это уважение к соседям, семье, интерес к культуре и традициям людей, живущих рядом с нами, – сказал Сергей Балыкин.

— Большой этнографический диктант — это еще один шаг на пути к межнациональному диалогу, к пониманию и согласию, — считает вице-губернатор по внутренней политике Вера Баширова, которая писала диктант на площадке Оренбургского государственного университета.

Вера Баширова напомнила слова руководителя Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге о том, что национальность человека – это не только кухня, костюмы – это образ жизни.

– Мы с вами живем в многонациональном регионе. В Оренбуржье проводятся национальные праздники, действует совет по делам национальностей при губернаторе Оренбургской области, поддерживаются национальные общества и некоммерческие национальные организации, акции, в том числе и этнографический диктант, – сказала Вера Баширова. – Надеюсь, что после диктанта у участников появится желание глубже изучить традиции своих предков, больше узнать о тех, кто живет рядом. А те, кто не смог сегодня принять участие в очном этапе, могут пройти его в онлайн-режиме в интернете, – сказала вице–губернатор.

Вместе со студентами Оренбургского государственного медицинского университета вузов свои знания по истории, традициям, культуре народов России и Оренбуржья проверила министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Валерий Новоженин тестировал знания на площадке Оренбургского государственного аграрного университета.

! В 2017 году в Оренбуржье было организовано 55 площадок Большого этнографического диктанта, на которых свои знания в области этнографии смогли проверить почти 4 тысячи жителей региона.