Оренбуржье – на втором месте в ПФО по количеству выданных ипотечных кредитов

Количество выданных кредитов увеличилось в 1,6 раза. По данным Банка России, в Оренбургской области с начала года более 17 тысяч семей оренбуржцев улучшили свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования.

Общий объем выданных кредитов на покупку жилья составил 26,6 млрд рублей. Данный показатель за 9 месяцев текущего года уже превысил объем ипотечного кредитования за весь прошлый год (25,1 млрд рублей в 2017 году).

Средневзвешенная ставка выдачи снизилась на 1,5 % и составила 9,5%. В рейтинге субъектов Приволжского федерального округа по данному показателю Оренбургская область заняла 2 место.

23% от общего объема выданных жилищных кредитов направлено на приобретение жилья на первичном рынке – 3,7 тыс. кредитов на сумму 6 млрд рублей.