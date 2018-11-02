Задержание автоугонщика попало на видео

Ночью, 29 октября, сотрудники ДПС подали сигнал остановиться водителю Lada Granta, но автомобиль продолжил движение. Полицейские организовали погоню.

Водителя удалось остановить у дома 30 по улице Родимцева. За рулем оказался 27-летний мужчина, который не имел права управлять данным автомобилем, кроме того он находился с признаками алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», а также составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.