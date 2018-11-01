Предлагается любое некапитальное сооружение или постройку признать частью земельного участка. Проект поправок в Гражданский кодекс внесло на рассмотрение Правительства страны Минэкономразвития РФ.

– Если проект закона будет принят, это сильно облегчит жизнь людям. Ведь помимо домов, коттеджей, дачных домиков на территории участков, как правило, есть и некапитальные, надворные постройки: сараи, гаражи, бани, постройки, связанные с ведением подсобного хозяйства. И люди вынуждены платить налог на имущество. Как депутат, который часто выезжает в территории, замечу, что жалоб по этому поводу немало, особенно от сельчан. Обращения населения наконец услышаны, – сказал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Сергей Бабин.

Решено четко определить, что будет входить в понятия «движимое», «недвижимое» имущество, прежде всего для целей налогообложения. Основной принцип при определении – это принадлежность к земле. Если дом является отдельным объектом, земля – отдельным, то все дворовые постройки будут тесно связаны с землей. Таким образом собственник, который возводит на земельном участке некапитальные сооружения, освобождается от обязанности их регистрировать и платить налог на недвижимость. А это и упрощение порядка, и оптимизация налоговой базы, и снятие всевозможных споров между налоговыми органами и налогоплательщиками.

По словам парламентария, ФНС России уже положительно отозвалась на законопроект Минэкономразвития. Поддержали инициативу и профессиональные эксперты – юристы и экономисты. Теперь слово за Правительством РФ.