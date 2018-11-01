Председатель Оренбургского городского Совета побывала на предприятии по приглашению генерального директора ООО «Оренбургский радиатор» Андрея Попова и ознакомилась с новой линией по производству и пайке алюминиевых радиаторов.

Во встрече также приняли участие депутат городского Совета на постоянной основе Елена Афанасова и исполнительный директор завода Александр Дементьев.

ООО «Оренбургский радиатор» – предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Завод основан в 1941 году. Сегодня является одним из крупнейших и опытных участников российского рынка по производству радиаторной продукции. Предприятие обеспечено стратегическим портфелем заказов, осуществляет поставки на тракторные и комбайновые заводы России и ближнего зарубежья: «Ростсельмаш», АО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МТЗ», ОАО «Промтрактор» и другие. На заводе трудятся около 600 человек.

Генеральный директор Андрей Попов отметил, что «Оренбургский радиатор» занимает достойное место среди предприятий УГМК, выпускающих изделия для машиностроения. Налажено конструктивное взаимодействие с Правительством Оренбургской области.

— В рамках реализуемого с 2014 года масштабного инвестиционного проекта на предприятии успешно освоена технология и организовано производство алюминиевых теплообменников по технологии «Plate&Bar». В проект инвестировано 152 млн рублей, а общая величина инвестиций по программе до 2020 года составит 208 млн рублей. Создание новых производственных мощностей позволяет обеспечить потребности имеющихся и потенциальных потребителей продукции ООО «Оренбургский радиатор», расширить номенклатуру выпускаемых изделий, улучшить эксплуатационные и теплотехнические характеристики продукции, – рассказал Андрей Попов.

Ольга Березнева осмотрела участки изготовления алюминиевых радиаторов, а также другие объекты и площадки производства.

— «Оренбургский радиатор» – это одно из старейших предприятий Оренбурга. Самое главное, что это уникальное производство было сохранено в трудные годы, и сегодня предприятие живёт и продолжает развиваться, обеспечивая стабильной работой сотни горожан. Причем это развитие касается не только производственной составляющей, но и гарантий для сотрудников. Сегодня на предприятии действует целый ряд социальных программ, серьезное внимание уделяется улучшению условий труда, обучению молодых специалистов, — отметила по итогам Ольга Березнева.