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6 марта 2020 г.

Прокуратура Орска добивается наказания за плохую уборку снега

В январе 2020 года предприятие, являющееся подрядчиком по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети в зимний период, ненадлежащим образом выполнило свои обязательства.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Прокуратура Ленинского района г. Орска добивается административного наказания подрядчика, ненадлежаще выполнявшего условия муниципального контракта на очистку улиц и дорог в зимний период

Прокуратура Ленинского района г. Орска возбудила в отношении директора одного из МУПов административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Поводом стали результаты прокурорской проверки, установившей, что в январе 2020 года предприятие, являющееся подрядчиком по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети в зимний период, ненадлежащим образом выполнило свои обязательства.

Данный факт подтвердили мероприятия органов ГИБДД, фиксировавшие некачественную очистку центральных дорог, проездов и тротуаров, а также произведенный Управлением ЖКХ администрации г. Орска расчет стоимости выполненных работ. В итоге выяснилось, что по составленному подрядчиком акту стоимость выполненных работ была завышена более чем на 2 млн. рублей или на 11% от общей цены заключенного контракта.

В настоящее время материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

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