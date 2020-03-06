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6 марта 2020 г.

Автолюбитель осужден за использование поддельного водительского удостоверения

Водителю назначен штраф в размере 17 тыс. рублей.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Прокуратура Дзержинского района г. Оренбурга поддержала государственное обвинение при рассмотрении мировым судьей уголовного дела в отношении жителя Новосергиевского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В суде установлено, что подсудимый, не желая тратиться на обучение в автошколе и сдавать экзамен в ГИБДД, в августе 2017 года приобрел в сети Интернет поддельное водительское удостоверение. Фальшивым документом он пользовался до тех пор, пока не совершил дорожно-транспортное происшествие.

За неправомерное поведение суд, согласившись с позицией гособвинителя, приговорил злоумышленника к уголовному наказанию в виде штрафа в размере 17 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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