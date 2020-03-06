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6 марта 2020 г.

Директором Федеральной кадастровой палаты назначен Вячеслав Спиренков

В сфере недвижимости он работает более 20 лет, занимал различные должности в БТИ, Роснедвижимости, Департаменте недвижимости Минэкономразвития России.

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Директором Федеральной кадастровой палаты назначен Вячеслав Спиренков

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Вячеслав Спиренков решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты

В сфере недвижимости он работает более 20 лет, занимал различные должности в БТИ, Роснедвижимости, Департаменте недвижимости Минэкономразвития России. С 2017 года занимал должность заместителя главы Росреестра, курировавшего работу IT-блока ведомства, а также направления кадастровых работ и землеустройства, геодезии и картографии.
В Федеральной кадастровой палате Вячеслав Спиренков продолжит цифровизацию учреждения. Основным направлением работы станет продолжение реинжиниринга действующих сервисов Кадастровой палаты и Росреестра.

«Наша основная задача – продолжить развитие Кадастровой палаты как передовой сервисной IT-компании в госсекторе. В наших планах как совершенствование действующих сервисов по предоставлению услуг в электронном виде, так и разработка новых, отвечающих потребностям граждан современных цифровых продуктов, – заявил Вячеслав Спиренков. – Это позволит продолжить планомерное повышение скорости и качества оказания госуслуг и в учетно-регистрационной сфере».

По поручению Правительства России, в текущем году необходимо завершить переход регионов, в том числе, Оренбургской области на информационную систему Единый государственный реестр недвижимости.Это позволит оптимизировать внутренние процессы, что должно упростить и ускорить процесс получения государственных услуг Росреестра потребителями.

Развитие IT-инфраструктуры ведомства уже позволило существенно сократить сроки оказания госуслуг учетно-регистрационной сферы на 35%. Теперь зарегистрировать право собственности или поставить объект на кадастровый учет можно в среднем за 3–4 дня. Благодаря внедрению Кадастровой палатой нового spv -сервиса получать сведения из ЕГРН можно практически в режиме реального времени.

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