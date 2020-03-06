Пенсионные накопления под управлением НПФ «Сафмар» достигли почти 260 млрд рублей

В интервью Агентству «Прайм» об итогах работы фонда НПФ «Сафмар» в 2019 году рассказал его генеральный директор Денис Сивачев.

На 1 января общая сумма пенсионных накоплений под управлением НПФ «Сафмар» достигла почти 260 млрд рублей. Объем пенсионных резервов составил 8,7 млрд рублей, пояснил Денис Сивачев.

Так, если говорить о результатах инвестиционной деятельности, то по пенсионным накоплениям, доходность клиентов составила 6,7%, по пенсионным резервам — 9,5% по базовой стратегии. Эксперт отмечает, что в этом сегменте есть несколько стратегий по портфелям НПФ: базовая, сбалансированная, валютная и с минимальной гарантированной доходностью.

По словам генерального директора НПФ «Сафмар», в течение прошлого года в составе инвестиционного портфеля фонда происходили определенные изменения. Так, вложения в акции в портфеле пенсионных накоплений были снижены с 17% до 14%. С 11% до 6% фонд уменьшил инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Предпринятые меры позволили нарастить объем корпоративных облигаций и увеличить почти в два раза объем репо (сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене, прим ред).

За 2019 год в пенсионных резервах (самостоятельные накопления граждан по негосударственному пенсионному обеспечению – ред.) фонд существенно нарастил долю в акциях, их стало больше 20%. Также за счет сокращения доли в ОФЗ (за год с 23% до 15%) были увеличены вложения в облигации — с 48% до 55% .