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5 марта 2020 г.

Оренбуржец едва не лишился Kia Sportage за долги

Житель Оренбурга мог остаться без иномарки-кроссовера за в 100 000 рублей долга за тепловую энергию.

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Оренбуржец едва не лишился Kia Sportage за долги

Житель Оренбурга мог остаться без иномарки-кроссовера за солидные долги перед энергетиками. Мужчина успел оплатить всю сумму до ареста автомобиля...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Житель Оренбурга мог остаться без иномарки-кроссовера за солидные долги перед энергетиками. Мужчина успел оплатить всю сумму до ареста автомобиля — а это порядка 100 000 рублей долга за тепловую энергию.

Ранее специалисты Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам, в их числе оказался житель улицы Центральной. Факт задолженности подтверждало решение суда. Предоставить свой автомобиль Kia Sportage для ареста (как обеспечительной меры) собственник не смог. Он пояснил, что машина находится в Орске и заверил, что в ближайшее время рассчитается с долгами. Прошло более месяца, но исполнять свои обязательства по решению суда должник так и не стремился, как и предоставлять машину для ареста.

Вскоре после того, как судебные приставы объявили автомобиль в розыск, оренбуржец полностью рассчитался с долгами, перечислив необходимую сумму. Автомобиль остался в распоряжении владельца. Исполнительное производство в отношении должника было завершено.

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