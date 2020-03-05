Уральская Сталь отмечает 65-летие

На торжественном собрании трудового коллектива металлургов АО «Уральская Сталь» с юбилеем поздравили руководители Металлоинвеста, правительства Оренбургской области, администрации Новотроицка и религиозных конфессий города.

С приветствием и словами благодарности за добросовестное отношение к делу к работникам комбината обратился генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев:

— Уральская Сталь входит в число ведущих производителей металлопродукции в России и мире. Комбинат создает уникальные марки стали и развивает производство высококачественного проката. Уральская Сталь славится своими традициями и наставничеством. Мы ценим труд сотрудников новотроицкого предприятия – профессионалов своего дела. Наша особая благодарность — первостроителям и ветеранам комбината, которые в тяжелые военные годы и после войны возводили цеха и отстраивали город. Я горжусь тем, что моя трудовая биография связана с комбинатом, и рад быть частью большой семьи новотроицких металлургов.

Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов поблагодарил работников комбината за труд и профессионализм:

— Юбилей – это важный рубеж для подведения итогов и построения планов на будущее. Нам есть, чем гордиться. За пять последних лет работы мы нарастили производство практически по всем видам металлопродукции и освоили выпуск новых. Комбинат реализовал порядка десяти масштабных проектов, направленных на усиление рыночных позиций, на поддержание и рост производства, минимизацию издержек и техногенного влияния на окружающую среду. Мы продолжаем благоустраивать Новотроицк, чтобы жизнь семей наших работников была комфортнее и интереснее. За всеми достижениями – ответственный труд и мастерство наших работников! Уверен, что юбилейный год будет успешным и станет стартовой площадкой к ещё более амбициозным планам!

В ходе торжественного собрания состоялось награждение передовиков производства государственными и корпоративными наградами. Ведомственные награды — звание «Почетный металлург» и Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили соответственно .6 и 13 работников Уральской Стали.

Благодарность Губернатора Оренбургской области 10 передовикам Уральской Стали лично вручил руководитель региона Денис Паслер.

В своем обращении к новотроицким металлургам он подчеркнул:

— Уральская Сталь является флагманом металлургии и фундаментом промышленности на востоке области. Будущее города, будущее региона, во многом, зависит от работы предприятия. Все изменения на производстве происходят благодаря вам, уважаемые металлурги, благодаря вашей упорной, тяжёлой работе. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши труды и значительный вклад в социальное развитие города и региона. Счастья, здоровья и уверенного будущего!

За высокие достижения в труде, профессиональное мастерство и в связи с 65-летием комбината Почетной грамотой Уральской Стали отмечены 50 лучших работников предприятия. Корпоративной наградой также отмечены: активист проекта «Вовлеченность», трое участников программы «Школа мастеров», двое самых успешных навигаторов Бизнес-Системы, четверо корпоративных волонтеров и даже трое будущих металлургов – студентов новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС», взявших серебро международного инженерного чемпионата «КЕЙС-ИН».

Особое внимание на торжестве металлурги уделили присутствующим ветеранам – первостроителям комбината. Это Анатолий Танюшкин, Юрий Карпов, Виктор Стягов, Генрих Гарниц, Валерий Белый, Валентина Барбашина, Виктор Быков, Зоя Галактионова, Антонина Коротовская и Надежда Южакова. Управляющий директор Уральской Стали вручил каждому из них цветы и памятные подарки.

К поздравлениям присоединился и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов:

— Когда-то маленький рабочий посёлок создавался ради строительства большого предприятия. И с тех пор город и комбинат идут нога в ногу. День рождения Уральской Стали наш общий праздник. Я хотел бы поблагодарить всех, кто возводил цеха и город. Огромное спасибо и низкий поклон нашим ветеранам! Комбинат был и остается опорой для очень многих производств России, развивается, наращивает объемы заказов. Это позволяет платить сотрудникам достойную зарплату, создавать рабочие места и помогать городу решать социально значимые вопросы.

В ходе торжественного собрания свои творческие номера металлургам и гостям мероприятия презентовали творческие коллективы Новотроицка и гости города. Празднование юбилейной даты работники Уральской Стали продолжат в преддверии Дня металлурга, который в этом году выпадает на 19 июля.