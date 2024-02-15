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16 февраля 2024 г.
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«Природа»: Подводя итоги года: достижения, проблемы, перспективы

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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15 февраля 2024 года, Оренбург – Региональный оператор по обращению с ТКО «Природа» в рамках ежегодной пресс-конференции представил отчет о деятельности за 2023 год, очертив ключевые достижения, проблемные области и стратегические цели на будущее.

Стабильный рост и охват 97% населения:

  • «Природа» продемонстрировала устойчивый рост, доведя охват услугой вывоза ТКО до 97,03% населения, что составляет 759 населенных пунктов.
  • За 2018-2023 гг. парк техники регоператора пополнился 200 единицами, обеспечив более качественное обслуживание.

Финансовая дисциплина и борьба с задолженностью:

  • Задолженность потребителей перед «Природой» на 31.12.2023 г. составляет 714 млн рублей. Регоператор активно работает над повышением платежной дисциплины.

Совершенствование инфраструктуры и борьба с «серыми» возчиками:

  • «Природа» инициировала создание комплексной системы обращения с ТКО совместно с Правительством Оренбургской области.
  • Одной из главных проблем остается нехватка контейнерных площадок (потребность составляет 5,5 тыс. штук).
  • Регоператор борется с нелегальными перевозчиками, создающими несанкционированные свалки.

Инновации и забота об окружающей среде:

  • «Природа» планирует запуск нового направления – переработку и вторичное использование автомобильных шин.
  • Внедрение планшетов в мусоровозах позволит повысить оперативность и прозрачность работы.

«Природа» демонстрирует профессиональный подход к обращению с ТКО, сочетая устойчивое развитие, финансовую дисциплину, внедрение инноваций и заботу об окружающей среде.

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