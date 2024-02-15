«Природа»: Подводя итоги года: достижения, проблемы, перспективы

15 февраля 2024 года, Оренбург – Региональный оператор по обращению с ТКО «Природа» в рамках ежегодной пресс-конференции представил отчет о деятельности за 2023 год, очертив ключевые достижения, проблемные области и стратегические цели на будущее.
Стабильный рост и охват 97% населения:
- «Природа» продемонстрировала устойчивый рост, доведя охват услугой вывоза ТКО до 97,03% населения, что составляет 759 населенных пунктов.
- За 2018-2023 гг. парк техники регоператора пополнился 200 единицами, обеспечив более качественное обслуживание.
Финансовая дисциплина и борьба с задолженностью:
- Задолженность потребителей перед «Природой» на 31.12.2023 г. составляет 714 млн рублей. Регоператор активно работает над повышением платежной дисциплины.
Совершенствование инфраструктуры и борьба с «серыми» возчиками:
- «Природа» инициировала создание комплексной системы обращения с ТКО совместно с Правительством Оренбургской области.
- Одной из главных проблем остается нехватка контейнерных площадок (потребность составляет 5,5 тыс. штук).
- Регоператор борется с нелегальными перевозчиками, создающими несанкционированные свалки.
Инновации и забота об окружающей среде:
- «Природа» планирует запуск нового направления – переработку и вторичное использование автомобильных шин.
- Внедрение планшетов в мусоровозах позволит повысить оперативность и прозрачность работы.
«Природа» демонстрирует профессиональный подход к обращению с ТКО, сочетая устойчивое развитие, финансовую дисциплину, внедрение инноваций и заботу об окружающей среде.