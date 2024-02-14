Коллектив электросталеплавильного цеха Уральской Стали вновь достиг рекордных показателей

Коллектив электросталеплавильного цеха Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») вновь достиг рекордных показателей.

Накануне здесь зафиксировано новое историческое достижение – 148 часов непрерывного литья стали на МНЛЗ-1. За этот период здесь произвели 133 плавки и выпустили более 15 тыс. тонн литой заготовки круглого сечения для железнодорожных колес.

Высокую планку сталеплавильщики взяли еще в конце прошлого года, когда на ГМП-2 добились максимального производства – 54 плавки в сутки с объемом 6,5 тыс. тонн стали, а на МНЛЗ-2 разливка за месяц составила 100 тыс. тонн.

Все это стало возможным благодаря мастерству и командной работе бригад сталеплавильщиков, а также качественному обслуживанию оборудования ремонтными службами.