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16 февраля 2024 г.
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Коллектив электросталеплавильного цеха Уральской Стали вновь достиг рекордных показателей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Коллектив электросталеплавильного цеха Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») вновь достиг рекордных показателей.

Накануне здесь зафиксировано новое историческое достижение – 148 часов непрерывного литья стали на МНЛЗ-1. За этот период здесь произвели 133 плавки и выпустили более 15 тыс. тонн литой заготовки круглого сечения для железнодорожных колес.

Высокую планку сталеплавильщики взяли еще в конце прошлого года, когда на ГМП-2 добились максимального производства – 54 плавки в сутки с объемом 6,5 тыс. тонн стали, а на МНЛЗ-2 разливка за месяц составила 100 тыс. тонн.

Все это стало возможным благодаря мастерству и командной работе бригад сталеплавильщиков, а также качественному обслуживанию оборудования ремонтными службами.

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