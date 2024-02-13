В Оренбурге из-за повреждения водовода на Уральской временно ограничено водоснабжение

13 февраля 2024 года, Оренбург: Росводоканал Оренбург сообщает о временном ограничении холодного водоснабжения в части домов по улице Уральской и Неплюева. Причиной стало повреждение водовода, из-за которого произошла утечка воды.

Зона отключения:

Улица Уральская: 2/8, 2/9, 2/11, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2д, 2е

Улица Неплюева: 5

В зону отключения попал детский сад № 73 (ул. Уральская, 2/21). Котельные и ЦТП в зоне отключения отсутствуют.

Подвоз воды для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется по заявкам потребителей.

Специалисты Росводоканала Оренбург уже проводят комплекс мероприятий по локализации утечки и устранению последствий повреждения. Возобновить подачу воды планируется сегодня в 22:00.

Росводоканал Оренбург приносит жителям извинения за временные неудобства.

Телефон информационно-справочной службы предприятия: 37-00-00.