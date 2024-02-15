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16 февраля 2024 г.
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Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлёв поздравил воинов-интернационалистов

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Дорогие друзья!

Сегодня 15 февраля мы отмечаем 35-ую годовщину окончания военных действий в Афганистане. Более девяти лет длилась эта необъявленная война, в которой приняло участие около миллиона наших ребят.

О потерях всегда говорить тяжело, а когда из жизни уходят совсем молодые – больно вдвойне. Мы вспоминаем и чтим вроде бы обычных парней, которые жили, учились среди нас, строили планы на будущее, могли бы работать на комбинате. Но судьба многих из них трагически оборвалась при выполнении долга по защите интересов нашей страны. Светлая им память. Низкий поклон тем, кто выжил в те страшные дни. Ваши жертвы не были напрасны, как и наши фронтовики Великой Отечественной вы защищали Родину. Мы гордимся, что такие героические люди живут среди нас. Желаю всем воинам-интернационалистам и участникам других военных конфликтов здоровья и долголетия, душевной гармонии и благополучия! Мирного неба всем нам, и скорейшего завершения СВО!

Управляющий директор Уральской Стали С.Г. Журавлёв

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