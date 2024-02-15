Путешествие сквозь время: 80 дней на колесах по необъятной России

Оренбург, 16 февраля 2024 года. – Необычные гости прибыли в Оренбург: супружеская пара из Китая, Лю Хань и Лиза, колесят по России на своем доме на колесах уже 80 дней. 20 000 километров позади, Мурманск, Иркутск, Владимир, Екатеринбург, Казань – и вот они, на оренбургской земле.

Мечта, ставшая явью. Россия всегда манила Лю Хань и Лизу. «Для нас она всегда была старшим братом, учителем, – делятся они с корреспондентом ЕАН. – Ваша страна – хороший друг Китая. Мы верим в Россию.»

Мечта о путешествии в Россию зрела давно, но осуществилась лишь после выхода супругов на пенсию. 46 лет вместе, двое детей, оба – медики по профессии. И вот, три месяца назад, вместе с друзьями из Пекина они отправились в путь, обустроив в своем доме на колесах уютный быт со всем необходимым.

Приветливый русский народ и Google-переводчик. Русского языка Лю Хань и Лиза не знают, но это не мешает им общаться. Google-переводчик становится верным помощником в их приключениях. С каждой новой встречей – улыбки, вопросы о России, искренний интерес к стране и ее людям.

Оренбург: город с многовековой историей. Площадь Ленина, церковь на Набережной – первые впечатления от Оренбурга. Город с многовековой историей, известными университетами – он очаровывает путешественников. И они решают задержаться здесь еще на несколько дней.

Не просто путешествие, а встреча с другом. Это не просто путешествие, а встреча с другом, которого давно ждали. «Дружеский русский народ приветствует нас повсюду: от обычных людей до госслужащих и полицейских», – говорят Лю Хань и Лиза.

Их путь лежит дальше, но Оренбург навсегда останется в их сердцах как символ гостеприимства и русского духа.