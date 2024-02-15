Оренбургская область на ВДНХ: День нефти ознаменовался интерактивными активностями и познавательными играми

15.02.2024, Москва – В рамках недели промышленности на стенде Оренбургской области на ВДНХ с успехом прошел День нефти, посвященный богатым нефтяным ресурсам региона и достижениям в этой сфере.

Оренбуржье по праву занимает лидирующие позиции среди регионов России по объему добычи нефти. История отрасли в регионе берет свое начало с 1937 года, когда в Бугуруслане была запущена промышленная добыча. Сегодня топливно-энергетический комплекс является базовой отраслью экономики Оренбургской области, обеспечивая значительную часть доходов бюджета и стимулируя развитие смежных секторов. Ежегодный объем добычи нефти превышает 20 млн тонн.

На выставке-форуме «Россия» АО «Ойлгазтэт» организовало для посетителей стенда Оренбургской области интерактивную программу, позволившую им окунуться в мир нефти. Гости не только стали свидетелями fascinating laboratory experiments, но и сами с энтузиазмом приняли участие в увлекательных мастер-классах:

«Нефтяная живопись»: желающие могли создать свои неповторимые картины, используя нефть в качестве красок.

желающие могли создать свои неповторимые картины, используя нефть в качестве красок. «Раскрась майку»: участники мастер-класса с помощью специальных красок наносили на футболки тематические изображения, связанные с нефтяной промышленностью.

участники мастер-класса с помощью специальных красок наносили на футболки тематические изображения, связанные с нефтяной промышленностью. «Песочное шоу»: завораживающее представление с использованием песка и видеопроекции продемонстрировало историю развития нефтяной отрасли Оренбуржья.

АО «Сладковско-Заречное» провело для гостей викторину, посвященную нефтяной тематике, а АО «Оренбургнефть» организовало познавательную игру, где участники могли проверить свои знания о продуктах и материалах, получаемых из нефти.

Неделя промышленности Оренбургской области на ВДНХ продлится до 17 февраля. 16 февраля на стенде будут представлены ведущие предприятия региона: компания «Руссоль», Фонд развития промышленности Оренбуржья и ФБУ «Оренбургский Центр стандартизации и метрологии».