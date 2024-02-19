«Жилищная мафия» на скамье подсудимых: в Оренбурге судят «умельцев» по «перехвату» домов

Оренбург, 19 февраля – В Ленинском суде Оренбурга стартовал беспрецедентный процесс по делу о массовом мошенничестве в сфере ЖКХ. На скамье подсудимых – целая «бригада», включая учредителей и сотрудников управляющей компании «Галактика», которые, по версии следствия, провернули аферу с «перехватом» 45 многоквартирных домов.

«Украденные» дома:

Летом 2023 года жильцы нескольких домов в южной части Оренбурга с удивлением обнаружили в своих квитанциях резкий рост платы за ЖКУ. Оказалось, что с июня их дома обслуживает «Галактика», хотя ранее они выбрали и долгие годы сотрудничали с другой УК.

«Липовые» подписи:

Изучив документы, жильцы с изумлением обнаружили свои «подписи» в листах голосования за смену УК, хотя в действительности они ничего не подписывали.

Вскрытие аферы:

Возбужденное уголовное дело подтвердило подозрения: протоколы голосования были сфальсифицированы, а подписи за реальных собственников, по версии следствия, подделаны. Сфальсифицированный реестр с подписями был передан в Госжилинспекцию, и дома «тихой сапой» перешли под управление «Галактики» с ее более высокими тарифами.

«Бригада» на скамье подсудимых:

Уникальность данного дела заключается в том, что на скамье подсудимых оказалась не одиночка-мошенник, а целая «бригада», действовавшая по тщательно продуманной схеме.

Суровый приговор?

Следствие завершено, и теперь их судьбу решит суд. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит суровое наказание – реальные сроки заключения.

Эхо аферы:

Этот беспрецедентный случай всколыхнул общественность Оренбурга и заставил многих задуматься о безопасности своих домов. Жители требуют тщательного расследования и справедливого наказания для виновных.