«Историческая путаница» в Оренбурге: чиновники перепутали императрицу Елизавету Петровну с королевой Елизаветой II

Неприятный казус произошел в Оренбургской области накануне празднования 280-летия региона. Местные чиновники, готовя юбилейные мероприятия, допустили грубую историческую ошибку — перепутали российскую императрицу Елизавету Петровну с британской королевой Елизаветой II.

Как сообщает портал 56orb.ru, к празднику планировалось провести краеведческую викторину с солидными денежными призами. Однако на сайте организаторов конкурса появилась информация о том, что в 1744 году указ об образовании Оренбургской губернии якобы подписала «императрица Елизавета II».

Разумеется, никакой «второй» Елизаветы в истории Российской империи не было. А вот королева Великобритании Елизавета II, правившая с 1952 по 2022 год, действительно вошла в историю как самая долговечная монархиня этой страны.

«Про её долголетие на троне ходили легенды, но это уже перебор», — иронично прокомментировали ситуацию авторы портала.

На самом деле упомянутый указ в 1744 году подписала российская императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. Она правила страной с 1741 по 1761 год и вошла в историю как покровительница искусств и образования.

При Елизавете Петровне был основан первый российский университет, а также Академия художеств. Она любила роскошь и пышные балы, за что получила прозвище «весёлая императрица».

И вот эту колоритную фигуру чиновники в Оренбурге по невнимательности или незнанию истории перепутали с британской королевой.

Первым на ошибку обратил внимание местный журналист Владимир Беребин. Теперь властям Оренбуржья придётся исправлять конфуз и усилить контроль за подготовкой к празднику.

В противном случае юбилей исторической родины может пройти под знаком исторических курьёзов, а не торжества.