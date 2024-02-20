Хирурги Оренбурга спасли пациентку, из печени которой удалили 3,7 литра паразитов!

34-летняя жительница Оренбурга обратилась в поликлинику с жалобами на постоянную слабость, недомогание и высыпания на коже. Обследование выявило шокирующую находку: в печени женщины поселилась киста внушительных размеров, кишащая паразитами.
Врачи Оренбургской областной клинической больницы незамедлительно перевели пациентку в стационар и провели малоинвазивную операцию.
- «Операция длилась 3,5 часа. Нам удалось удалить кисту и ее содержимое – 3,7 литра паразитов! При этом мы сохранили пациентке печень», – рассказал врач-хирург Данил Сущевич.
Спустя шесть дней после операции женщина была выписана домой на амбулаторное лечение.
Как паразиты попали в организм?
По словам медиков, ленточный червь эхинококк, личинки которого и стали «начинкой» кисты, попадает в организм человека через кишечник. Чаще всего это происходит при употреблении в пищу зараженной воды или немытых овощей и фруктов.
Как обезопасить себя?
- Тщательно мойте овощи и фрукты.
- Не употребляйте в пищу сырую или непрожаренную/непроваренную рыбу и мясо.
- Пейте только кипяченую или бутилированную воду.
- Регулярно проходите обследование у врачей.
Чем опасен эхинококкоз?
Эхинококкоз может привести к серьезным осложнениям, таким как:
- Разрыв кисты, что может привести к перитониту.
- Нарушение функций печени.
- Желтуха.
- Аллергические реакции.
Внимательно следите за своим здоровьем! При появлении таких симптомов, как:
- Постоянная слабость и недомогание.
- Потеря аппетита.
- Тошнота и рвота.
- Боли в животе.
- Повышенная температура.
- Высыпания на коже.
немедленно обратитесь к врачу!
Дополнительная информация:
- Эхинококкоз – это паразитарное заболевание, которое может поражать различные органы человека, чаще всего печень и легкие.
- Заболевание распространено во многих странах мира, в том числе в России.
- Ежегодно в России регистрируется около 10 000 случаев эхинококкоза.
- При своевременном лечении прогноз для жизни благоприятный.
Будьте здоровы!