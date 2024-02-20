Хирурги Оренбурга спасли пациентку, из печени которой удалили 3,7 литра паразитов!

34-летняя жительница Оренбурга обратилась в поликлинику с жалобами на постоянную слабость, недомогание и высыпания на коже. Обследование выявило шокирующую находку: в печени женщины поселилась киста внушительных размеров, кишащая паразитами.

Врачи Оренбургской областной клинической больницы незамедлительно перевели пациентку в стационар и провели малоинвазивную операцию.

«Операция длилась 3,5 часа. Нам удалось удалить кисту и ее содержимое – 3,7 литра паразитов! При этом мы сохранили пациентке печень», – рассказал врач-хирург Данил Сущевич.

Спустя шесть дней после операции женщина была выписана домой на амбулаторное лечение.

Как паразиты попали в организм?

По словам медиков, ленточный червь эхинококк, личинки которого и стали «начинкой» кисты, попадает в организм человека через кишечник. Чаще всего это происходит при употреблении в пищу зараженной воды или немытых овощей и фруктов.

Как обезопасить себя?

Тщательно мойте овощи и фрукты.

Не употребляйте в пищу сырую или непрожаренную/непроваренную рыбу и мясо.

Пейте только кипяченую или бутилированную воду.

Регулярно проходите обследование у врачей.

Чем опасен эхинококкоз?

Эхинококкоз может привести к серьезным осложнениям, таким как:

Разрыв кисты, что может привести к перитониту.

Нарушение функций печени.

Желтуха.

Аллергические реакции.

Внимательно следите за своим здоровьем! При появлении таких симптомов, как:

Постоянная слабость и недомогание.

Потеря аппетита.

Тошнота и рвота.

Боли в животе.

Повышенная температура.

Высыпания на коже.

немедленно обратитесь к врачу!

Дополнительная информация:

Эхинококкоз – это паразитарное заболевание, которое может поражать различные органы человека, чаще всего печень и легкие.

Заболевание распространено во многих странах мира, в том числе в России.

Ежегодно в России регистрируется около 10 000 случаев эхинококкоза.

При своевременном лечении прогноз для жизни благоприятный.

Будьте здоровы!