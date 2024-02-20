Дети выпрыгнули со второго этажа из-за бездействия родителей

Тюльганский районный суд Оренбургской области вынес приговор супружеской паре, лишив их родительских прав в отношении двоих детей. Пятнадцатилетний сын и двухлетняя дочь оказались в тяжелой ситуации из-за пренебрежительного отношения со стороны матери и попустительства отца.

Семья проживала в антисанитарных условиях: не хватало спальных мест, дом находился в запущенном состоянии. Родители регулярно употребляли алкоголь, шумели по ночам, мешая детям нормально спать и отдыхать. Мать игнорировала медицинские предписания по лечению двухлетней девочки.

Кульминацией стал инцидент, когда мать, опасаясь проверки комиссии по делам несовершеннолетних, заставила детей выпрыгнуть со второго этажа. Отец был свидетелем происходящего, но не предпринял никаких действий, чтобы остановить безрассудный поступок жены.

Стоит отметить, что до последнего момента органы опеки не располагали полной информацией о ситуации в семье. Возможно, ранее вмешательство помогло бы избежать трагедии. Родители долгое время скрывали реальное положение дел.

По итогам судебного разбирательства детей передали под опеку органов власти. С родителей взыскали алименты на их содержание.

Эта история вызвала большой общественный резонанс. Мнения разделились: одни обвиняют родителей в жестокости, другие считают, что они оказались в безвыходной ситуации из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Как бы то ни было, пострадали в первую очередь дети. Им предстоит долгий путь восстановления после пережитых потрясений.