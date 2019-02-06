В прошедшие выходные в областном центре прошли финальные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения в зачет XV областных игр обучающихся «Старты надежд – 2019».
В них приняли участие 117 спортсменов из 13 муниципальных образований области. Призовые места распределились следующим образом:
Юноши
1 место – Красногвардейский район
2 место – г. Орск
3 место – Соль-Илецкий городской округ
Девушки
1 место – Сорочинский городской округ
2 место – Курманаевский район
3 место – Кувандыкский городской округ