Минприроды опубликовал обновленный перечень особо охраняемых природных территорий областного значения. Этот список каждый год пересматривается и при необходимости обновляется. В 2019 году в особо охраняемые территории добавили Губерлинский горы и Карагай-Губерлинское ущелье. Данные государственные природные заказники областного значения были утверждены постановлением Правительства Оренбургской области от 29 марта 2018 года.

Заказник «Губерлинские горы» занимает часть территории Гайского и Кувандыкского районов, а также города Медногорск. Площадь территории составляет 107050 га.

Заказник «Карагай-Губерлинское ущелье» занимает по площади всего 1448 га и расположен только на территории одного района — Кувандыкского.

Всего в список особо охраняемых территории на 2019 год включены 343 объекта. Среди которых озеро Косколь в Беляевском районе, знаменитая скала Верблюд в Светлинском районе, Аксаковский парк в Бугурусланском район, Букабайские яры в Соль-Илецком районе и многие другие.