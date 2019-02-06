Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил курорты минеральных вод и бальнеологические курорты России, популярные для лечения и отдыха в 2019 году.

По данным туристического сервиса, отдыхающие уже бронируют жилье, чтобы отдохнуть в сезоне 2019 года. Стоимость аренды жилья на один день составляет от 1,2 до 2,3 тысячи рублей.

Самое дешево жилье можно арендовать в Пятигорске. Самое дорогое на Алтае. Стоимость проживания в Соль-Илецке в среднем находится на отметке 1700 рублей за сутки, что на 500 рублей дороже, чем в Пятигорске.

Пятерка курортов минеральных вод, популярных для отдыха в 2019 году:

Саки — 1,9 тысячи рублей в сутки/ 14 ночей * Кисловодск — 1,3 тысячи рублей/ 8 ночей Пятигорск — 1,2 тысячи рублей/ 7,5 ночей Соль-Илецк — 1,7 тысячи рублей/ 5,5 ночей Яровое — 2,3 тысячи рублей/ 6 ночей

* Средние траты семьи на аренду жилья в день/ среднее число забронированных ночей