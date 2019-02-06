На чемпионате России по пауэрлифтингу среди женщин Оренбург представили Елена Борисова и Дарья Ломацкая. Спортсменок МБУ СШ № 2 «Прогресс» тренирует Виталий Бровков.

Мастер спорта международного класса Елена Борисова в упорной борьбе в категории до 57 кг заняла IV место, показав свой лучший результат в сумме троеборья 505 кг (3 место в приседаниях — 182,5 кг; 3 место в жиме — 127,5 кг; 1 место в тяге — 195 кг).

Мастер спорта Дарья Ломацкая дебютировала на чемпионате России после победы в первенстве среди девушек и завоевала серебряную медаль в категории до 63 кг. Результат её дебюта в чемпионате: приседания 205 кг — 3 место; жим 142,5 кг — 1 место; тяга 197,5 кг — 2 место; сумма троеборья 545 кг, превышает норматив МСМК на 5 кг.

Итогом выступления юной оренбургской спортсменки стало включение её в состав национальной сборной для участия в чемпионат Европы, который пройдёт в Чехии в апреле.

Команда Оренбургской области среди девушек до 18 лет завоевала 1 место на первенстве России!

Состав команды: Анна Какляева (в/к 47 кг, Оренбург), Диана Городчикова (в/к 52 кг, Александровка), Алина Хамидуллина (в/к 57 кг, Бузулук), Дарья Ломацкая (в/к 63 кг, Оренбург).

Наши парни в командном зачёте среди юниоров до 23 лет заняли 3 командное место!

Состав команды: Артём Гранкин (в/к 93 кг, Бузулук), Данила Кураков (в/к 93 кг, Оренбург), Артём Андрусенко (в/к 105 кг, Оренбург), Владимир Селезнев (в/к 105 кг, Сорочинск).

В абсолютном зачёте первенства России среди девушек серебряную медаль завоевала Дарья Ломацкая.