В Центральном районном суде г. Оренбурга был оглашен приговор в отношении 31-летней жительницы Оренбургской области, обвиняемой в убийстве.

В ходе судебного следствия было установлено, что в октябре 2018 года бывший сожитель пригласил оренбурженку с мамой в гости. Во время совместного застолья между ней и потерпевшим вспыхнул конфликт, причиной которому стала ревность. Пытаясь остудить пыл мужчины и не развивать словесную перепалку, подсудимая решила лечь спать на кухне, чем еще больше разозлила изрядно выпившего оренбуржца.

Ослепленный ревностью мужчина, стащил уснувшую сожительницу с дивана на пол и продолжил оскорблять ее нецензурной бранью. Между ними завязалась драка. Во время борьбы женщина схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему 4 ножевых ранения в грудную клетку. От полученных ранений мужичина скончался на месте преступления.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленный законом срок.