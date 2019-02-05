Жители поселка Нижнесакмарский обратились за помощью к депутату Законодательного Собрания Дамиру Фахрутдинову. сельячане озвучили ряд насущных проблем. Среди острых вопросов, большое количество несанкционированных мусорных свалок вокруг поселка, проблема освещения дорог, в частности на улице Бастионной в прошлом году были установлены фонари но до сих пор не подключены. Также существует проблема водоснабжения на ул. Разъездной. Но более всего жителей волнует отсутствие общественного транспорта, муниципальный автобусный маршрут №107 перестал работать. Удасться ли депутату решить данные проблемы сельчан покажет время.