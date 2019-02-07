Студентка одного из ВУЗов города лишилась своего айфона, когда ехала в маршрутном автобусе.

На одной из остановок девушка вышла из автобуса, чтобы пропустить пассажиров. В этот момент из кармана её куртки был похищен телефон. Девушка не сразу заметила пропажу. Подоспевшие полицейские установили подозрительного мужчину, который хромая быстро покинул остановку общественного транспорта. По горячим следам он был задержан. 33-летний мужчина признался в краже. Смартфон был возвращен девушке.

Теперь мужчине придется ответить по закону. В отношении его заведено уголовное дело по статье «Кража».