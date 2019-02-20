Для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления полного спектра услуг почтовой связи в Оренбургской области 29 отделений Почты России будут работать 23 февраля и 8 марта.

В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

23 февраля и 8 марта 2019 года в Оренбуржье будут открыты 29 отделений почтовой связи. 23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта — по графику пятницы.

Для остальных отделений эти дни являются выходными — не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.