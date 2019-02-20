В последние выходные февраля пройдет второй в новом сезоне этап «Большого шлема». Турнир в немецком Дюссельдорфе привлечет на татами арены ISS Dome лучших дзюдоистов планеты. В состязаниях примут участие порядка семисот атлетов из ста стран мира.

В заявочном списке российской сборной на февральском «Большом шлеме — 2019» 19 спортсменов – десять мужчин и девять женщин.

В прошлом году отечественные дзюдоисты с пятью наградами заняли второе место в итоговом протоколе вслед за родоначальниками дзюдо – японцами. Победу на представительных состязаниях, собравших в Германии свыше 450 атлетов из 65 стран планеты, праздновал Михаил Игольников (90 кг), серебряным призером стал дзюдоист из Оренбурга Роберт Мшвидобадзе (60 кг), а бронзовыми — Аслан Лаппинагов (81 кг), Нияз Билалов (100 кг) и Андрей Волков (+100 кг).

В феврале этого года вице-чемпион мира, чемпион Европы, победитель «Мастерса» 2018 года Роберт Мшвидобадзе снова защищает честь российского флага в Германии.

Турнир продлится три дня. В пятницу, 22 февраля, на татами выйдут дзюдоистки трех категорий – 48, 52 и 57 кг и дзюдоисты в двух весах – 60 и 66 кг. В субботу, 23 февраля, будут определены медалисты турнира еще в четырех категориях: 63 и 70 кг у женщин и 73 и 81 кг – у мужчин. Завершатся состязания в воскресенье, 24 февраля, борьбой в весе 78 и свыше 78 кг у представительниц прекрасного пола, и 90, 100 и свыше 100 кг – у атлетов сильной половины человечества.