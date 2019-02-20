Центр занятости населения города Оренбурга и Оренбургского района организует бесплатный обучающий семинар по охране труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий города и района, на котором будут рассмотрены следующие вопросы (18+):

«Основные нарушения законодательства в области охраны труда». «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний». «Организация и проведение обязательных предварительных и периодических осмотров». «Обеспечение работников современными спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ».

Участие в семинаре бесплатное. Подробнее информацию можно получить по телефону 48-51-78 или электронной почте: orenburgcznOT@mail.ru.

Место проведения: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, зал «Пушкин» конгресс-холла галереи № 7 мегамолла «Армада». Начало в 14.00.