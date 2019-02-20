Конкурс профессионального педагогического мастерства педагогов дополнительного образования проходил в Оренбурге с 12 по 19 февраля. В течение недели свое педагогическое мастерство представляли 27 педагогов из 15 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования города.
Торжественная церемония награждения участников и закрытия конкурса прошла накануне в Центре детского творчества Промышленного района г. Оренбурга.
Гран-при конкурса «Сердце отдаю детям» присужден педагогу дополнительного образования Центра детского творчества г. Оренбурга Людмила Самсонова-Савкина (номинация «Художественная»).
Победителями конкурса «Сердце отдаю детям» в номинациях стали:
- «Социально-педагогическая» — диплом I степени присужден Алексею Савлюкову (Центр внешкольной работы «Подросток») и Елене Завершинской (Дворец творчества детей и молодёжи);
- «Раннее развитие» — диплом I степени присужден Татьяне Ванюшкиной (Центр внешкольной работы «Подросток»);
- «Техническая» — диплом II степени присужден Дмитрию Петрову (Станция детского технического творчества Промышленного района) и Ольге Сабонис (Станция детского технического творчества г. Оренбурга);
- «Естественно-научная» — диплом I степени присужден Александру Нечаеву (Детский эколого-биологический центр);
- «Туристско-краеведческая» — диплом II степени присужден Александру Шнякину (Станция детского и юношеского туризма и экскурсий);
- «Физкультурно-спортивная» — диплом I степени присужден Любови Сычевой (Многопрофильный центр дополнительного образования детей) и Зухалу Туракулову (Центр детского творчества Промышленного района);
- «Художественная» — диплом I степени присужден Юлии Кузьминой (Дворец творчества детей и молодёжи).
- Дипломы в номинации «Удачный педагогический дебют» вручены Надежде Каратаевой (Детская школа искусств № 8) и Наталье Куликовой (Центр развития творчества детей и юношества).