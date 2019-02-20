Конкурс профессионального педагогического мастерства педагогов дополнительного образования проходил в Оренбурге с 12 по 19 февраля. В течение недели свое педагогическое мастерство представляли 27 педагогов из 15 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования города.

Торжественная церемония награждения участников и закрытия конкурса прошла накануне в Центре детского творчества Промышленного района г. Оренбурга.

Гран-при конкурса «Сердце отдаю детям» присужден педагогу дополнительного образования Центра детского творчества г. Оренбурга Людмила Самсонова-Савкина (номинация «Художественная»).

Победителями конкурса «Сердце отдаю детям» в номинациях стали: