В июне 2018 года жительница областного центра приобрела в собственность жилой дом с земельным участком. Передача недвижимости была оформлена по акту приема –передачи.

Однако радость от покупки была не долгой. В конце июля с внеплановой проверкой к оренбурженке явились работники ПАО «МРСК Волги», которые выявили незаконную отпайку от вводного кабеля в разные комнаты дома. Новому собственнику был выставлен штраф за несанкционированное подключение электрооборудования.

Не согласившись с предъявленным нарушением, женщина обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. Изначально собственница просила отменить начисленный штраф, ссылаясь на то, что незаконное подключение было выполнено предыдущими владельцами и ей об этом ничего известно не было. Однако, в процессе рассмотрения дела, оренбурженка изменила свою позицию, и просила произвести перерасчет штрафа, поскольку фактически собственником она являлась только 45 дней, а начисление суммы штрафа произведено за 90 предшествующих дней до установления нарушения.

В ходе судебных заседаний достоверная дата нарушения не была установлена, в связи с чем на основании правил предоставления коммунальных услуг суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.