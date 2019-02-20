Центральный районный суд г. Оренбурга вынес решение по гражданскому делу о возмещении вреда в результате смерти потерпевшего в ДТП.

В феврале 2017 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате один из пассажиров получил телесные повреждения, повлекшие смерть.

Истец – супруга погибшего, собрала необходимые документы, сверила их с представителем страховой компании, у которого не было претензий, и обратилась в ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением о выплате страхового возмещения за причинение вреда жизни ее супругу. В ответ на обращение оренбурженки страховщик отказал в выплате, сославшись на то, что не были представлены надлежащим образом заверенные копии документов.

Суд, выслушав лиц, участвующих в производстве и исследовав материалы дела, признал доводы страховой компании несостоятельными, опровергающимися заявлением о выплате, на котором имеется штамп о его принятии со всеми заверенными документами и взыскал с ПАО СК «Росгосстрах» страховую выплату, штраф, компенсацию морального вреда на общую сумму 725 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.