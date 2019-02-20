23 февраля в Оренбургском областном музее изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) пройдет акция ко Дню защитника Отечества «В музей с папой по военному билету» (6+).

В этот праздник военнослужащие или военнообязанные оренбуржцы вместе со своими детьми смогут посетить постоянную экспозицию музея бесплатно при предъявлении военного билета.

Сотрудники музея проведут для посетителей мастер-класс по изготовлению подарочной открытки. Его участники смогут поздравить защитников Отечества медалью, изготовленной из бумаги в технике модульного оригами с использованием военной символики.

Начало мастер-класса в 16:00. Предварительная запись по телефону: 77-64-83.